Доля нестандартных проб питьевой воды в целом снижается
Управление Роспотребнадзора представило итоги социально-гигиенического мониторинга качества воды в источниках централизованного водоснабжения за первое полугодие 2021 года.
- Доля нестандартных проб питьевой воды на протяжении последних 10 лет имеет тенденцию к снижению и составила по санитарно-химическим показателям 9,5%, микробиологическим показателям – 1,2%. Основная причина несоответствия качества воды в подземных источниках водоснабжения - высокое природное содержание железа и общая жёсткость, - рассказали в ведомстве.
В распределительной сети централизованного водоснабжения отмечается стабилизация качества питьевой воды.
- Доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизилась с 4,7% до 3,8%, по микробиологическим – с 1,7% до 0,9%, - уточнили также в управлении Роспотребнадзора.
Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, составила 69,8%, в том числе из систем централизованного водоснабжения - 47,5%.
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составила 71,6 %.
Продолжается работа по понуждению органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов к исполнению федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». За весь период действия закона в суды республики направлено 22 иска о понуждении 15 органов местного самоуправления к обеспечению качества и безопасности питьевой воды. Иски удовлетворены в полном объёме и находятся на исполнении.
Также в Бурятии продолжается работа по реализации федерального проекта «Чистая вода». В 2021 году ожидается завершение строительства пяти объектов, в результате которых будет обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 27,8 тыс. человек.
30% жителей Бурятии пьёт некачественную питьевую воду
Общество, Фото:
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