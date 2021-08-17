Министр обороны РФ вручил ведомственные награды спортсменам, представлявшим ЦСКА на Олимпиаде
14 августа в министерстве обороны РФ состоялось чествование спортсменов Центрального спортивного клуба армии – триумфаторов XXXII летних Олимпийских игр. Награды из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу получили 40 спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпиаде в Токио.
Медалями «За укрепление боевого содружества» награждены серебряный призёр в стрельбе из лука в командном первенстве Светлана Гомбоева из Бурятии, а также серебряный призёр в стрельбе из пневматического пистолета 10 м в миксте Артём Черноусов из Иркутской области.
Остальные военные спортсмены были награждены медалями «За укрепление боевого содружества», «За вклад в развитие международного военного сотрудничества» и другими ведомственными медалями и ценными подарками – кортиками. Также некоторые из них досрочно получили очередные воинские звания.
Министр поблагодарил спортсменов ЦСКА за значительный вклад в укрепление престижа армии России и страны в целом. Он пообещал армейцам всестороннюю поддержку при подготовке к следующим Олимпийским играм. Об этом сообщает пресс-служба Центрального спортивного клуба армии.
Светлана Гомбоева удостоена медали «За укрепление боевого содружества»
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