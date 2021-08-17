В Бурятии стартовал фотоконкурс «Моё хобби»

Участвовать могут школьники, находящиеся на различных видах учёта



В Бурятии проводится республиканский фотоконкурс «Моё хобби». В мероприятии могут принять участие учащиеся 4-11 классов образовательных организаций любого типа и вида (школ, лицеев, гимназий, и других образовательных учреждений), находящиеся на различных видах учёта (ВШУ, СОП, КДН, ПДН, УИИ УФСИН).



Конкурсанты должны выбрать вид работы в соответствии со своим хобби и любимым занятием. Работы оформляются в зависимости от творческих предпочтений каждого отдельного участника и отправляются в электронной форме по адресу электронной почты: smu_rb@mail.ru c пометкой «Заявка на фотоконкурс» до 31 августа.



Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:

- «О, спорт, ты – жизнь!» — спорт, туризм;

- «Мы ищем таланты!» — декоративно-прикладное творчество, фольклор, хореография;

- «Наука – моя вселенная!» — химия, физика, экология, зоология, изобретения, эксперименты;

- «Я – патриот!» — участие в патриотических движениях.



Победителям конкурса в каждой номинации присуждаются дипломы и призы. Всем принявшим участие будут направлены электронные сертификаты участника. Лучшие фотоработы будут опубликованы на сайте министерства образования и науки РБ, на сайте и в социальных сетях ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии.



- Цель и задачи конкурса — профилактика правонарушений, повышение интереса детей и молодёжи к творчеству, создание условий для реализации, а также поддержка и поощрение творческих способностей, стимулирование к самостоятельному поиску инновационных, нестандартных подходов к творческой деятельности, привлечение внимания родителей, общественности к вопросам выявления, поддержки и развития творческих личностей, - сообщает пресс-служба ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ».



Возрастное ограничение 6+

