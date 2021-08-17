В Бурятии госуправленцы стали «заслуженными»

Чиновников наградили за особые заслуги в области государственного и муниципального управления
13 августа в Улан-Удэ в рамках муниципального форума-2021 впервые в истории региона присуждено звание «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Республики Бурятия».
Указом главы Бурятии за особые заслуги в области государственного и муниципального управления, значительный вклад в совершенствование деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в республике, высокий профессионализм и безупречную службу в госорганах и органах местного самоуправления звание «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Республики Бурятия» присвоено:
- Александру Исааковичу Абгалдаеву - консультанту отдела по градостроительству комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ;
- Капиталине Константиновне Бимбаевой - ведущему специалисту - документоведу администрации муниципального образования сельское поселение «Кусотинское», муниципальное образование «Мухоршибирский район»;
- Михаилу Семёновичу Воробьёву - главе муниципального образования сельское поселение «Унэгэтэйское», муниципальное образование «Заиграевский район»;
- Татьяне Геннадьевне Гавриловой - заместителю главы муниципального образования сельское поселение «Верхнекурбинское», муниципальное образование «Хоринский район»;
- Татьяне Александровне Гарифуллиной - начальнику организационно-контрольного отдела администрации муниципального образования «Кижингинский район»;
- Анне Фёдоровне Григорьевой - начальнику организационного отдела администрации муниципального образования «Тарбагатайский район»;
- Розе Бадмаевне Жалцановой - консультанту отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы комитета территориального развития администрации главы и правительства РБ;
- Ларисе Валентиновне Захаровой - начальнику муниципального учреждения «Управление культуры администрации муниципального образования «Бичурский район»;
- Николаю Петровичу Ковалёву - главе – руководителю местной администрации муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»;
- Виктору Цыдендоржиевичу Очирову - главе муниципального образования «Иволгинский район»;
- Александру Ивановичу Подворному - главе муниципального образования сельское поселение «Хоронхойское», муниципальное образование «Кяхтинский район»;
- Евгении Леонидовне Татаринцевой - начальнику отдела финансового обеспечения Прибайкальской районной администрации;
- Любови Васильевне Фарковой - начальнику организационно-контрольного отдела администрации муниципального образования «Кабанский район»;
- Сэсэгме Николаевне Цыбеновой - главе муниципального образования сельское поселение «Нижнеичетуйское», муниципальное образование «Джидинский район»;
- Зоригто Сырен-Доржиевичу Цыбикову - начальнику муниципального казённого учреждения «Управление культуры администрации муниципального образования «Окинский район»;
- Баярме Цыдыповне Чимитовой - ведущему специалисту администрации муниципального образования «Кондинское», муниципальное образование «Еравнинский район»;
- Ларисе Фёдоровне Ахмадулиной - главе муниципального образования сельское поселение «Юбилейное», муниципальное образование «Баргузинский район»;
- Андрею Валентиновичу Беляеву - первому заместителю руководителя администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район»;
- Аюне Барадиевне Зайгановой - консультанту отдела учёта и отчётности муниципального казённого учреждения «Финансовое управление» администрации муниципального образования «Тункинский район»;
- Кристине Игоревне Пановой - начальнику управления делами администрации муниципального образования «город Северобайкальск»;
- Николаю Венедиктовичу Сахарову - председателю районного Совета депутатов муниципального образования «Курумканский район»;
- Лилии Семеновне Тарбаевой - начальнику организационно-контрольного отдела аппарата администрации муниципального образования «Закаменский район»;
- Людмиле Янжимажаповне Эрдынеевой - председателю комитета по организационно-правовой работе администрации муниципального образования «Селенгинский район».
Напомним, что в 2020 году во время рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Кабанский район было озвучено предложение глав сельских поселений об учреждении государственной награды за вклад в развитие местного самоуправления для муниципальных служащих. Глава дал поручение о разработке и учреждении госнаграды за особые заслуги в области государственного и муниципального управления. Так, 8 июля 2020 года Народным Хуралом утверждено изменение в закон РБ от 13.07.2009 №910-IV «О государственных наградах Республики Бурятия» и учреждено звание «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Республики Бурятия». Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
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