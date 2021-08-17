Юные футболисты Бурятии поборются за путёвку во всероссийский финал

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Команда республики принимает участие в кубке РФС среди спортшкол СФО и ДФО



Сборная Бурятии 2007 года рождения сыграет в финале кубка Российского футбольного союза по футболу среди спортивных школ Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В финальном турнире сыграет 6 команд из Томска, Красноярска, Новосибирска, Читы, Барнаула и Улан-Удэ. Соревнования проходят в Томске с 17 по 28 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.



Напомним, что сборная Бурятии 2007 года рождения под руководством Андрея и Кирилла Белобородовых принимала участие в зональном этапе кубка РФС в Чите. Команда республики заняла второе место и прошла в следующий этап соревнований.



В первой игре сборная Бурятии уступила ФК «Чита». Затем команда республики одержала победу над ФК «Байкал» из Иркутска.



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