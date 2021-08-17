В Агинском округе 80-летние спортсмены участвовали в пробеге ко Дню физкультурника

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Пробег прошёл по четырём дистанциям



Жители Агинского Бурятского округа отметили День физкультурника часовым легкоатлетическим забегом. 14 августа спортсмены, любители бега, участники проекта «Скандинавская ходьба – прогулка к здоровью» собрались на центральном стадионе.



Известный в Агинском округе «фанат» лёгкой атлетики, общественник Дашинима Цыденов отметил, что в этом году, благодаря проекты по скандинавской ходьбе в забегу активно подключились возрастные жители округа.



- Ежегодно ко дню физкультурника мы собираемся на центральном стадионе и проводим различные старты. В этом году мы организовали пробег по четырём дистанциям. Отрадно, что в нашем мероприятии приняли участие 81-летний Пётр Борокшонов из Цокто-Хангил и 79-летняя Доржиханда Тагарова из посёлка Агинское, – рассказал Дашинима Цыденов.



Победители пробега во всех четырёх дистанциях награждены грамотами и денежными вознаграждениями.



Напомним, что День физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

