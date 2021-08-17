Пробег прошёл по четырём дистанциям
Жители Агинского Бурятского округа отметили День физкультурника часовым легкоатлетическим забегом. 14 августа спортсмены, любители бега, участники проекта «Скандинавская ходьба – прогулка к здоровью» собрались на центральном стадионе.
Известный в Агинском округе «фанат» лёгкой атлетики, общественник Дашинима Цыденов отметил, что в этом году, благодаря проекты по скандинавской ходьбе в забегу активно подключились возрастные жители округа.
- Ежегодно ко дню физкультурника мы собираемся на центральном стадионе и проводим различные старты. В этом году мы организовали пробег по четырём дистанциям. Отрадно, что в нашем мероприятии приняли участие 81-летний Пётр Борокшонов из Цокто-Хангил и 79-летняя Доржиханда Тагарова из посёлка Агинское, – рассказал Дашинима Цыденов.
Победители пробега во всех четырёх дистанциях награждены грамотами и денежными вознаграждениями.
Напомним, что День физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе 80-летние спортсмены участвовали в пробеге ко Дню физкультурника
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