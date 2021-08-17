Приём будет касаться вопросов нарушения прав несовершеннолетних
20 августа с 10 до 12 часов в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора республики Светлана Козлова примет граждан по вопросам нарушения прав несовершеннолетних.
Желающие могут обратиться на приём, сообщив о фактах нарушений прав несовершеннолетних на получение среднего профессионального и высшего образования, по вопросам пребывания детей в летних оздоровительных лагерях, соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья и другим вопросам.
Предварительная запись на приём производится по телефонам: 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Жители республики также могут быть приняты по месту проживания в режиме видеоконференцсвязи в районных (межрайонных) прокуратурах.
Кроме того, в прокуратуре республики в этот день будет работать телефонная «горячая линия». С сообщениями о нарушении прав несовершеннолетних граждане могут обратиться с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по телефону – 8 (3012) 21-07-50.
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, Фото:
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