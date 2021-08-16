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Воспитанники детских соцучреждений Бурятии отдыхают в Краснодарском крае

Воспитанники детских соцучреждений Бурятии отдыхают в Краснодарском крае
Общество,  Фото:pexels.com
Они пробудут там до конца августа

Пятеро воспитанников детских учреждений минсоцзащиты Бурятии находятся в Краснодарском крае во всероссийском детском центре «Смена», где пробудут до конца августа.

- Путёвки стали наградой для трёх девочек и двух ребят из Кяхтинского центра «Добрый», Баргузинского центра «Звездный», Кижингинского центра «Парус» и Кабанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, - уточнили в министерстве. – Все они заслужили поездку благодаря активной жизненной позиции, участию в культурных и спортивных мероприятиях, волонтёрской деятельности, а также в различных конкурсах, в том числе, организованных всероссийским движением «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» под председательством Альберта Сарбалаева.

По итогам 2020 года из 85 регионов Содружеством выпускников награждены путёвками на Черное море 15 активных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе – 5 из Бурятии.

Во время отдыха на черноморском побережье ребята станут участниками программы «ТехноЛидер», целью которой является развитие у обучающихся лидерских качеств в условиях реальной деятельности. Пройдут обучение по компетенциям Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства. Изучат прототипирование, мобильную робототехнику, графический дизайн, альтернативную энергетику и другие профессии будущего.
дети

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