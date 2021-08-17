Утром при прояснении туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём по юго-западу, югу и южному Прибайкалью местами ливни, ночью местами грозы, утром при прояснении туманы. Ветер северный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +20,+25, местами +14,+19.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура ночью +13,+15, днём +21,+23.
В Бурятии местами кратковременные дожди
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