В Иркутской области стартовала перепись населения

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

На этой неделе начнётся опрос населения в 12 муниципальных образованиях



Основной этап всероссийской переписи населения запланирован с 15 октября по 14 ноября. Однако в труднодоступных территориях Иркутской области переписчики уже приступили к работе. Начали с Тофаларии в Нижнеудинском районе. Добраться туда возможно только на вертолёте. Всего к труднодоступным населённым пунктам Иркутской области отнесено 150 мест проживания населения, включая метеостанции и стоянки оленеводов. Расположены они в 19 районах области. Предварительно численность населения этих территорий оценивается в 20916 человек.



Иркутская область на проведение всероссийской переписи населения получила из федерального бюджета более 37,7 млн рублей. Муниципалитетам, где перепись пройдёт в августе (Бодайбинский, Иркутский, Катангский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Слюдянский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский, Боханский районы) уже перечислено в общей сложности 9 млн рублей. В соответствии с законом Иркутской области от 13 июля 2021 года органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению переписи населения, к которым относятся обеспечение помещениями и средствами связи, предоставление транспорта.



Как рассказала Ирина Иванова, руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, к настоящему времени обучились и приступили к работе переписчики в Нижнеудинском и Слюдянском районах. На этой неделе после обучения начнётся опрос населения ещё в 12 муниципальных образованиях. В сентябре перепись пройдёт в Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском и Черемховском районах (44 населённых пункта,), в октябре – в селе Ербогачен.



Больше всего труднодоступных посёлков и деревень в Киренском районе - 31 населённый пункт с ориентировочным числом жителей более 4 тысяч человек. В Братском районе – 15 населённых пунктов и 5,2 тысячи населения, в 14 деревнях Катангского района проживает 1,5 тысячи человек. На карте Боханского района отдалённых точек всего четыре (33 человека). В Иркутском районе в особые сроки будет переписан только один посёлок – Большие Коты, население которого предварительно оценивается в 88 человек.



Для проведения опроса в труднодоступных местностях будет привлечено 9 контролёров и 85 переписчиков из числа местного населения. Все они имеют удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта, а также снабжены специальной экипировкой (жилет, шарф), одноразовыми масками.



- В этом году проводится первая цифровая перепись, – отметила Ирина Иванова. – В её рамках используются планшетные компьютеры, куда загружены списки домов и цифровые карты. С помощью планшетов опрос возможно провести везде, кроме Катангского, Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов. При себе переписчики также будут иметь бумажные переписные листы. Итоги всероссийской переписи населения важны и уникальны, именно они покажут нам не только количество населения, но и национальный состав, численность коренных малочисленных народов, которые как раз и проживают в труднодоступных местностях.



В октябре, когда стартует основной этап масштабного опроса, каждый пользователь портала Госуслуги сможет стать переписчиком для себя и своей семьи. Также можно будет посетить переписной участок или дождаться прихода переписчика, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

