 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 августа

15 августа

Популярное

Троих жителей Иркутской области осудили за незаконный вылов омуля

Троих жителей Иркутской области осудили за незаконный вылов омуля
Общество,  Фото:pixabay.com
Они получили условный срок

Ольхонский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.

Мужчины зимой на льду Байкала незаконно выловили омуль (51 штуку) с помощью рыболовной сети.

- Преступными действиями государству РФ причинён крупный ущерб в размере свыше 185 тысяч рублей, в связи с чем представителем потерпевшей стороны в лице федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) в судебном заседании подано исковое заявление о солидарном взыскании с виновных лиц ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам и среды их обитания, в пользу РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

С учётом позиции гособвинителя суд приговорил местных жителей к лишению свободы условно, с лишением их права осуществления любительского рыболовства в водных объектах Байкальского рыбохозяйственного бассейна сроком в 1 год. Гражданский иск удовлетворён в полном объёме.

Приговор не вступил в законную силу.

омуль вылов омуля суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ готовится к запуску домостроительный комбинат
В Улан-Удэ готовится к запуску домостроительный комбинат
Общество, 16.08.2021
Запуск производственного процесса планируется в конце сентября
На Бурятию надвигаются ливни
На Бурятию надвигаются ливни
Общество, 16.08.2021
Жителей Бурятии предупреждают о южном циклоне
В Бурятии стартовала «горячая линия» по качеству детских товаров
В Бурятии стартовала «горячая линия» по качеству детских товаров
Общество, 16.08.2021
«Горячая линия» будет работать до 27 августа
В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс эмблем
В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс эмблем
Общество, 16.08.2021
Осуждённые представили эмблемы для Русского географического общества
В Бурятии росгвардейцы помогают в строительстве субургана
В Бурятии росгвардейцы помогают в строительстве субургана
Общество, 16.08.2021
Росгвардейцы вместе с добровольцами залили фундамент под ступу
В Бурятии выявили лучшего лесного пожарного
В Бурятии выявили лучшего лесного пожарного
Общество, 16.08.2021
В конкурсе участвовали 33 человека
Забайкалец совершил ДТП на краденом скутере
Забайкалец совершил ДТП на краденом скутере
Общество, 16.08.2021
Парень украл скутер из чужого гаража
За неделю из Бурятии в Монголию отправлено 38 тонн молочной продукции
За неделю из Бурятии в Монголию отправлено 38 тонн молочной продукции
Общество, 16.08.2021
Продукция соответствовала сопроводительным документам
В Бурятии вылечили пациентку с 93% поражения лёгких
В Бурятии вылечили пациентку с 93% поражения лёгких
Общество, 16.08.2021
На лечении жительница Муйского района находилась две недели
Жители Бурятии стали больше курить
Жители Бурятии стали больше курить
Общество, 16.08.2021
Также республика в числе самых курящих российских регионов
В Бурятии опровергли, что ГИБДД вооружилась дронами
В Бурятии опровергли, что ГИБДД вооружилась дронами
Общество, 16.08.2021
Бурятия ошибочно попала в список регионов, где сотрудники ГИБДД начали использовать дроны
В Забайкалье от коронавируса умерли ещё три пациента
В Забайкалье от коронавируса умерли ещё три пациента
Общество, 16.08.2021
С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 257 человек
Археологи нашли в Бурятии захоронение бронзового века
Археологи нашли в Бурятии захоронение бронзового века
Общество, 16.08.2021
Образцы останков проанализируют в лаборатории Оксфордского университета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^