Троих жителей Иркутской области осудили за незаконный вылов омуля

Они получили условный срок



Ольхонский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.



Мужчины зимой на льду Байкала незаконно выловили омуль (51 штуку) с помощью рыболовной сети.



- Преступными действиями государству РФ причинён крупный ущерб в размере свыше 185 тысяч рублей, в связи с чем представителем потерпевшей стороны в лице федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) в судебном заседании подано исковое заявление о солидарном взыскании с виновных лиц ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам и среды их обитания, в пользу РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



С учётом позиции гособвинителя суд приговорил местных жителей к лишению свободы условно, с лишением их права осуществления любительского рыболовства в водных объектах Байкальского рыбохозяйственного бассейна сроком в 1 год. Гражданский иск удовлетворён в полном объёме.



Приговор не вступил в законную силу.



