Они получили условный срок
Ольхонский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.
Мужчины зимой на льду Байкала незаконно выловили омуль (51 штуку) с помощью рыболовной сети.
- Преступными действиями государству РФ причинён крупный ущерб в размере свыше 185 тысяч рублей, в связи с чем представителем потерпевшей стороны в лице федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) в судебном заседании подано исковое заявление о солидарном взыскании с виновных лиц ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам и среды их обитания, в пользу РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
С учётом позиции гособвинителя суд приговорил местных жителей к лишению свободы условно, с лишением их права осуществления любительского рыболовства в водных объектах Байкальского рыбохозяйственного бассейна сроком в 1 год. Гражданский иск удовлетворён в полном объёме.
Приговор не вступил в законную силу.
Троих жителей Иркутской области осудили за незаконный вылов омуля
Общество, Фото:
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