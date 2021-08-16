Осуждённые представили эмблемы для Русского географического общества
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс эмблем, посвящённых 176-летию Русского географического общества.
Конкурс прошёл среди осуждённых для воспитания патриотизма и гражданственности, чувства гордости за свою Родину, развития художественного вкуса и творческих способностей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые всех отрядов учреждения приняли участие в конкурсе. По итогам которого эмблема отряда №2 признана лучшей.
В колонии в Улан-Удэ прошёл конкурс эмблем
Общество, Фото:
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