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В Бурятии выявили лучшего лесного пожарного

В Бурятии выявили лучшего лесного пожарного
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой РАЛХ
В конкурсе участвовали 33 человека

В Улан-Удэ прошёл Первый республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный». За звание лучшего и возможность представить Бурятию на всероссийском конкурсе поборолись 33 претендента со всех районов республики.

- Тут собрались лучшие из лучших. Конкурс очень непростой, непростая полоса препятствий, но я уверен, что победит сильнейший. Все участники молоды, полны сил. Тушить пожары очень непросто, и здесь работают фанаты своего дела, преданные душой, сердцем выбранной профессии, - отметил зампред правительства Пётр Мордовской.

Наравне с молодыми специалистами, участие в конкурсе принял специалист Закаменского лесхоза Бадмацырен Ажитов. В этом году он отметил своё 45-летие, но по-прежнему бодр и активен.

- Хорошо, что провели такой конкурс. Это хорошая возможность обменяться опытом, повидаться со старыми друзьями и коллегами. Надеемся, что такой конкурс будет проходить в республике ежегодно, - поделился Бадмацырен Ажитов.

Первым и самым сложным, по мнению участников, этапом стала полоса препятствий. Преодолеть наклонные брёвна и перекладины, не касаясь метки, пройти по пенькам и узкому бревну – и всё это с наполненным 20-литровым ранцевым лесным огнетушителем за плечами – задача непростая, но сотрудникам лесной охраны и парашютистам-пожарным не привыкать. Ведь такая полоса максимально приближена к сложностям, с которыми они сталкиваются практически ежедневно в пожароопасный сезон.


Затем – наполнение ёмкости с помощью ранцевого лесного огнетушителя, распиливание бруса, бег по пересечённой местности с пожарным стволом, комплектом напорного и всасывающего рукавов и сбивание деревянных фигур с применением мотопомпы.

Все упражнения – на время, а потому борьба разыгралась не на шутку. С разницей всего пять секунд сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов Виктор Филиппов вырвал победу у специалиста Байкальского лесхоза Алексея Рудюк. Третьим стал Александр Кожевин, парашютист-пожарный Баргузинского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

На втором этапе участникам предстояло продемонстрировать физическую подготовку с бегом по пересечённой местности. В число упражнений вошли отжимание от настила, подтягивание на перекладине, бег с грузом с преодолением столбиков и наклонных брёвен. Первые места также разделили Виктор Филиппов и Алексей Рудюк. Третьим на этом этапе стал сотрудник Бичурского лесхоза Вадим Скуратов.

Теоретическая часть конкурса проводилась в виде тестирования по теоретическим знаниям в области лесной пирологии, охраны труда, тактики и техники тушения лесных пожаров, техники и оборудования для тушения лесных пожаров и правил оказания первой помощи. Лучший результат показал сотрудник Хандагатайского лесхоза (Заиграевский район) Алексей Брычеев. Вторым по количеству набранных баллов стал Виктор Филлипов, с небольшим разрывом третье место занял Алексей Орлов, специалист Кабанского лесхоза.

- Конечно, немного обидно, до третьего места не хватило всего несколько баллов. Но мы не отчаиваемся, на следующий год будем тренироваться усерднее, - рассказал сотрудник Кабанского лесхоза Алексей Орлов.

Виктор Филиппов – победитель республиканского этапа конкурса профессионального мастерства теперь отправится представлять республику на всероссийский конкурс в Московскую область.

- В 2019 году я уже участвовал во всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный». Тогда мне удалось попасть в пятёрку лучших лесных пожарных страны. Сейчас готовлюсь попасть в тройку лидеров, - рассказал Виктор Филлипов, парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

В общекомандном зачёте первое и третье место заняла команда Забайкальской базы авиационной охраны лесов, выиграв вахтовый лесопожарный автомобиль и квадроцикл. Второе место и приз – грузовой лесопожарный автомобиль - завоевал Байкальский лесхоз. Кроме этого, победители и призёры конкурса в личном первенстве награждены ценными подарками, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 

РАЛХ

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