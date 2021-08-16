В Бурятии росгвардейцы помогают в строительстве субургана

Общество, Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии

Росгвардейцы вместе с добровольцами залили фундамент под ступу



Сотрудники отделения вневедомственной охраны по Баунтовскому району помогают дацану «Даши Даржалин» в строительстве буддийской ступы в селе Багдарин. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Росгвардейцы вместе с добровольцами залили фундамент под субурган. Также сотрудники вневедомственной охраны привезли камни и арматуру.



- Строительство субургана - очень непростое дело, дацану важна малейшая помощь. Все сотрудники с радостью откликнулись участвовать в таком благом деле. Мы строим субурган и оставляем память о себе, - отметил начальник отделения ОВО по Баунтовскому району майор полиции Арсалан Балдоржиев.



Ширээтэ лама дацана «Даши Даржалин» Жамбал поблагодарил росгвардейцев за помощь.





