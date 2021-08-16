Росгвардейцы вместе с добровольцами залили фундамент под ступу
Сотрудники отделения вневедомственной охраны по Баунтовскому району помогают дацану «Даши Даржалин» в строительстве буддийской ступы в селе Багдарин. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы вместе с добровольцами залили фундамент под субурган. Также сотрудники вневедомственной охраны привезли камни и арматуру.
- Строительство субургана - очень непростое дело, дацану важна малейшая помощь. Все сотрудники с радостью откликнулись участвовать в таком благом деле. Мы строим субурган и оставляем память о себе, - отметил начальник отделения ОВО по Баунтовскому району майор полиции Арсалан Балдоржиев.
Ширээтэ лама дацана «Даши Даржалин» Жамбал поблагодарил росгвардейцев за помощь.
В Бурятии росгвардейцы помогают в строительстве субургана
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