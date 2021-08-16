Забайкалец совершил ДТП на краденом скутере

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Парень украл скутер из чужого гаража



В Чите произошла дорожная авария: столкнулись скутер и легковая машина.



Полицейские обратили внимание на водителя скутера: парень не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и не имел в собственности транспортное средство. На вопросы сотрудников молодой человек не смог объяснить происхождение скутера и не имел документов на него. Для выяснения обстоятельств он был доставлен в отдел полиции, где уже поступило сообщение от 34-летней читинки о краже скутера «Suzuki» стоимостью 13 тысяч рублей.



Парень признался, что украл транспортное средство из гаража.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

