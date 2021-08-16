Парень украл скутер из чужого гаража
В Чите произошла дорожная авария: столкнулись скутер и легковая машина.
Полицейские обратили внимание на водителя скутера: парень не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и не имел в собственности транспортное средство. На вопросы сотрудников молодой человек не смог объяснить происхождение скутера и не имел документов на него. Для выяснения обстоятельств он был доставлен в отдел полиции, где уже поступило сообщение от 34-летней читинки о краже скутера «Suzuki» стоимостью 13 тысяч рублей.
Парень признался, что украл транспортное средство из гаража.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец совершил ДТП на краденом скутере
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