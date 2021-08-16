За неделю из Бурятии в Монголию отправлено 38 тонн молочной продукции

Продукция соответствовала сопроводительным документам



С 9 по 15 августа в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» специалистами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии при экспорте в Монголию досмотрено 38 тонн молочной продукции.



При импортных перевозках проконтролировано 59 тонн кормовых добавок для животных.



- Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, - сообщили в пресс-службе управления.



В течение недели восьми индивидуальным предпринимателям вынесены предупреждения в системе «Ветис. Паспорт» из-за несвоевременного гашения ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».

