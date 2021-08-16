В Иркутской области выбрали лучшие семейные усадьбы

Конкурс выиграла многодетная семья из Усть-Ордынского Бурятского округа



Итоги регионального конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, подвели в Иркутской области. В нём приняли участие 57 семей со всего региона. Члены конкурсной комиссии, в которую вошли представители министерства социального развития, опеки и попечительства, а также представители общественных организаций, выбрали лауреатов в трёх номинациях.



Первое место в номинации «Лучшая сельская усадьба» заняла семья Атутовых из Нукутского района. В номинации «Лучшая городская усадьба» – семья Кубаты из Слюдянского района. Лидерами номинации «Лучшая садовая усадьба» стала семья Половцевой из Ангарска. По фотоматериалам, предоставленных к конкурсу, жюри оценивало внешний вид дома, наличие водоёмов и клумб, озеленение придомовой территории, уход за домашними животными, занятие членов семьи ремёслами.



Победители получат социальные выплаты от 80 до 250 тысяч рублей в зависимости от занимаемой номинации. Участники конкурса, занявших поощрительные места, получат по 50 тысяч рублей. Торжественное награждение победителей конкурса состоится 27 августа.



- Областной конкурс «Лучшая семейная усадьба» проводится с 2013 года и направлен на развитие личного подсобного хозяйства многодетных семей и улучшение их материального благополучия, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

