Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»
Сборная молодёжная команда России, представлявшая Забайкальский край, завоевала «серебро» и «бронзу» первенства мира по стрельбе из лука. От региона выступали Буянто Осоров, Туяна Будажаповаи Виктория Намдакова.
Туяна Будажапова и Виктория Намдакова в дисциплине классический лук заняли второе место. Также Туяна Будажапова в паре с Буянто Осоровым завоевала бронзовые медали в смешанном разряде (микст).
Соревнования проходили с 9 по 15 августа в польском городе Вроцлав. В первенстве приняли участие 537 спортсменов из 58 стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Лучники Забайкалья стали призёрами первенства мира
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