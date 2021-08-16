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Лучники Забайкалья стали призёрами первенства мира

Лучники Забайкалья стали призёрами первенства мира
Общество,  Фото:федерация по стрельбе из лука Забайкальского края
Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»

Сборная молодёжная команда России, представлявшая Забайкальский край, завоевала «серебро» и «бронзу» первенства мира по стрельбе из лука. От региона выступали Буянто Осоров, Туяна Будажаповаи Виктория Намдакова.

Туяна Будажапова и Виктория Намдакова в дисциплине классический лук заняли второе место. Также Туяна Будажапова в паре с Буянто Осоровым завоевала бронзовые медали в смешанном разряде (микст).

Соревнования проходили с 9 по 15 августа в польском городе Вроцлав. В первенстве приняли участие 537 спортсменов из 58 стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
стрельба из лука Забайкальский край спорт первенство мира

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