В аймак Монголии запретили въезд из-за COVID-19

В Баян-Улгий введён карантин на 10 дней



В Монголии в аймаке Баян-Улгий уровень распространения коронавирусной инфекции стал выше, чем в среднем по стране. Согласно данным оценки риска, проведённой межотраслевой группой профорганизаций, риск распространения инфекции среди жителей аймака оценён как «очень высокий».



По информации регионального филиала главного управления по чрезвычайным ситуациям, распоряжением главы Баян-Улгий принято решение запретить транспортное движение из столицы и других аймаков с 6:00 часов 15 августа до 23:00 часов 24 августа. Также в этот период в аймаке временно ограничат проведение общественных мероприятий. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

