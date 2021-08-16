В Баян-Улгий введён карантин на 10 дней
В Монголии в аймаке Баян-Улгий уровень распространения коронавирусной инфекции стал выше, чем в среднем по стране. Согласно данным оценки риска, проведённой межотраслевой группой профорганизаций, риск распространения инфекции среди жителей аймака оценён как «очень высокий».
По информации регионального филиала главного управления по чрезвычайным ситуациям, распоряжением главы Баян-Улгий принято решение запретить транспортное движение из столицы и других аймаков с 6:00 часов 15 августа до 23:00 часов 24 августа. Также в этот период в аймаке временно ограничат проведение общественных мероприятий. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В аймак Монголии запретили въезд из-за COVID-19
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Районный этап проводится с 1 сентября по 8 октября
На эти цели правительством РФ выделено региону 14 миллионов рублей
Первое место занял представитель лагеря «Огонёк»
После выздоровления змею и её детёнышей выпустили на волю
Нина Степановна Сдобнова скончалась на 99-м году жизни
Обе юбилярши – уроженки и жительницы Кяхтинского района
Они пробудут там до конца августа
Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»
Публичный показ трёх театральных эскизов состоится в конце октября
Зимние сельские игры, которые должны проходить раз в два года, вновь перенесли
Им найдут новые земельные участки
В Южно-Сахалинске разыграли кубок Гидростроя
Конкурс выиграла многодетная семья из Усть-Ордынского Бурятского округа
Шахматисты Бурятии и Иркутска одержали победу со счётом 13:3
Работа Татауровской переправы по-прежнему приостановлена