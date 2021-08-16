Шахматист из Бурятии завоевал две медали на Сахалине

В Южно-Сахалинске разыграли кубок Гидростроя



В Южно-Сахалинске завершился VII дальневосточный открытый турнир «Кубок АО «Гидрострой» по шахматам. В соревнованиях участвовало около 100 спортсменов из Бурятии, Якутии, Приморского и Хабаровского краёв, Калужской области, Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе три международных гроссмейстера.



В блице победу одержал гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов, набравший 11,5 очков. Второе место у москвича Александра Москаленко, третье – у Евгения Шапошникова из Самарской области.



В классических шахматах Жамсаран Цыдыпов стал вторым, уступив победу представителю Хабаровска Олегу Рычкову. Впервые за всю 7-летнюю историю кубка победу одержал спортсмен, не являющийся гроссмейстером. Третье место занял Александр Москаленко.



Победители и призёры турниров были отмечены кубками АО «Гидрострой», медалями и грамотами, а также ценными призами, сообщает федерация шахмат России.

