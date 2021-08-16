Осенью в Бурятии стартует конкурс «Папа года – 2021»

Районный этап проводится с 1 сентября по 8 октября



В Бурятии в последнее воскресенье октября отмечается День отца. Ежегодно этому празднику посвящается десятки мероприятий. Самый масштабный из них – республиканский конкурс «Папа года – 2021», который в этом году проводится в третий раз.



Участие в конкурсе могут принять мужчины-отцы, состоящие в зарегистрированном браке:

- занимающиеся развитием и воспитанием детей в семьях, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;

- участвующие в общественной жизни городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа;

- занимающиеся воспитанием детей, основанном на духовно- нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством.



Конкурс проводится в два этапа. Районный этап проводится с 1 сентября по 8 октября администрациями муниципальных образований совместно с Советами отцов районов. Итоги районного этапа подводятся до 15 октября, по результатам, которых определяются победители районного этапа в количестве не более 1 человека от каждого района. Республиканский этап состоится с 18 по 29 октября. Награждение победителей конкурса проводится 29 октября.



- Мы очень надеемся на активное участие отцов нашей большой республики. Прошедшие конкурсы показали, насколько креативны, талантливы и активны наши папы. Уверены, что и в этом году желающих поучаствовать будет ничуть не меньше, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии.



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