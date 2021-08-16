В Иркутской области жителей подтопленного села переселят

Им найдут новые земельные участки



Проблему подтопления домов в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области грунтовыми водами решить откачкой воды и ила не получится. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев заявил во время встречи с жителями во время поездки в район. Глава области побывал в Баклашах, где 19 июля мэр Шелеховского района Максим Модин ввёл режим ЧС из-за подтопления приусадебных участков грунтовыми водами.



В настоящее время в селе Баклаши подтоплено около 80 домов. Почти все подтопленные территории – земли сельхозназначения. Есть дома, которые люди возводили без разрешения на строительство и вводили их в эксплуатацию через суд. Рядом находятся болото, озеро и затопленные карьеры. Территория болотистая. Из-за дождей там очень высокий уровень воды. Её регулярно откачивают, отсыпали дамбу, есть переток, но это не спасает ситуацию. После того, как в одном из карьеров спустили воду, там начал осыпаться берег. В ближайшее время его начнут отсыпать скальным грунтом. Но все это временные меры.



- Это природа, с ней не поспоришь. Люди должны понимать, что они находятся в зоне риска. Откачкой воды ситуацию не исправишь. Я считаю, что муниципалитету нужно найти земельный участок, оформить его под новую застройку и предлагать людям для переселения. Эта территория должна сразу учитывать все нюансы для дальнейшего развития нового посёлка. Другим муниципалитетам с аналогичными проблемами надо серьёзно заниматься этими вопросами и понимать, что порой это единственный вариант решения такой проблемы, - подчеркнул губернатор.



Игорь Кобзев отметил, что министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области оформляет границы зон подтопления. Они будут поставлены на кадастр, обозначены в генеральных планах развития территорий. Дальнейшее строительство там будет невозможно.



Ещё одной проблемой, с которой столкнулись жители Баклашей, является ремонт двух километров автодороги между Баклашами и Шелеховым. Работы на дороге должны быть завершены в октябре. В настоящее время сделано всего 600 метров основания, установлен бордюрный камень, сделаны тротуары, заканчиваются работы по водоотведению, установлены два остановочных павильона. Местные жители опасаются, что ремонт дороги не будет завершён вовремя. Сейчас дорога раскопана. Если её не приведут в нормативное состояние к началу сентября, то ГИБДД не даст разрешение на проезд школьного автобуса, дети не смогут попасть в школу. По словам подрядчика обводнённость грунтов затрудняет подвод коммуникаций, поэтому срываются сроки работ. Игорь Кобзев дал подрядчику две недели на устранение проблем. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

