Восемь работников не получили заработную плату
Проверка прокуратуры Муйского района Бурятии выяснила, что на предприятии, признанном банкротом, перед 8 работниками имеется задолженность по заработной плате в сумме 2,2 млн рублей.
В этой связи конкурсному управляющему направлена информация о рассмотрении вопроса подачи в суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя организации.
По результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего Арбитражный суд Бурятии вынес определение о привлечении бывшего руководителя организации-банкрота к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в том числе по выплате заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В Бурятии предприятие-банкрот задолжало зарплату на 2,2 млн
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