В Бурятии предприятие-банкрот задолжало зарплату на 2,2 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Восемь работников не получили заработную плату



Проверка прокуратуры Муйского района Бурятии выяснила, что на предприятии, признанном банкротом, перед 8 работниками имеется задолженность по заработной плате в сумме 2,2 млн рублей.



В этой связи конкурсному управляющему направлена информация о рассмотрении вопроса подачи в суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя организации.



По результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего Арбитражный суд Бурятии вынес определение о привлечении бывшего руководителя организации-банкрота к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в том числе по выплате заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.



