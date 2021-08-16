В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии нарушила закон в сфере закупок.
Установлено, что администрацией заключён договор на оказание услуг по изъятию из среды обитания домашних животных без владельцев. Однако информация об указанном договоре в установленные сроки в единой информационной системе в сфере закупок не размещена. Уведомление о закупке с обоснованием его заключения в контрольный орган в сфере закупок не направлено, заказчиком не определено обоснование цены договора.
Главе администрации района внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.
Кроме того, в отношении заместителя руководителя местной администрации возбуждены административные дела за непредставление в федеральный орган исполнительной власти, информации, подлежащей включению в реестры контрактов, за несоблюдение порядка обоснования начальной цены контракта, и за непредставление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок информации и документов.
По результатам их рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения и штрафов, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В районе Бурятии с нарушением заключили контракт на отлов собак
Общество, Фото:
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