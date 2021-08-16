Местами по республике ливни
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике переменная облачность, утром местами туманы. Днём при смещении атмосферного фронта местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами ливни.
Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с.
Температура днём +25,+30, местами по побережью Байкала +18,+23.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью восточный, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +26,+28.
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, Фото:
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