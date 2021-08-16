 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 августа

15 августа

Популярное

В Улан-Удэ возможна гроза

В Улан-Удэ возможна гроза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами по республике ливни

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике переменная облачность, утром местами туманы. Днём при смещении атмосферного фронта местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами ливни.

Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с.

Температура днём +25,+30, местами по побережью Байкала +18,+23.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью восточный, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +26,+28.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проинспектировали новое здание школы
В Улан-Удэ проинспектировали новое здание школы
Общество, 15.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как строилось и как сейчас выглядит новое здание школы №40
Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука
Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 15.08.2021
В чемпионате России принимают участие шесть участников Олимпийских игр разных лет. «Байкал-Daily» представляет первый фоторепортаж с чемпионата
На Ольхоне разразился скандал с дискриминацией блогера-инвалида
На Ольхоне разразился скандал с дискриминацией блогера-инвалида
Общество, 15.08.2021
Дискриминация произошла с женщиной, перенёсшей рак четвёртой стадии
В Бурятии сняли фильм про один день из жизни байкальской нерпы
В Бурятии сняли фильм про один день из жизни байкальской нерпы
Общество, 15.08.2021
Пользователи смогли увидеть жизнь нерп от рассвета до заката
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключали электричество
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключали электричество
Общество, 15.08.2021
Причиной стала неисправность кабельной линии
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.08.2021
В республике действует особый противопожарный режим
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Общество, 15.08.2021
Суточный прирост заражённых COVID-19 сокращается
В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
Общество, 15.08.2021
В объектив камеры попался снежный барс Мунко
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Общество, 15.08.2021
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
Общество, 15.08.2021
Мэрия просит быть готовыми к возможной эвакуации
В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
Общество, 15.08.2021
В переполненных школах решили разобщить учащихся
В Бурятии наградили спортсменов и тренеров
В Бурятии наградили спортсменов и тренеров
Общество, 14.08.2021
Награждение состоялось в День физкультурника
Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Общество, 14.08.2021
День физкультурника по-спортивному отпраздновали сотрудники республиканского управления федеральной службы исполнения наказаний 
Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе
Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе
Общество, 14.08.2021
Варвара Машкина стала единственной представительницей от ДФО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^