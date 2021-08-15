В республике действует особый противопожарный режим
В Бурятии нет лесных пожаров.
- За прошедшие сутки в лесах республики лесных пожаров не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», позавчера в Хоринском районе потушили грозовой пожар.
В республике действует особый противопожарный режим. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
- курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 15 августа в России полыхают леса на общей площади 1,5 млн га. В Якутии идёт работа по тушению 104 пожаров на площади 1,3 млн га. На втором месте по-прежнему Иркутская область, где тушат 31 лесной пожар на площади 118 тысяч га.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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