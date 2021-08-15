Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин



Дети-инвалиды и их сопровождающие с 26 июля должны обслуживать вне очереди. Требование касается магазинов, кафе, учреждений здравоохранения, образования, культуры, юридических компаний и пр.



Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.



Документом вносятся изменения в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов. Там было указано, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп. Новым указом президента к этим категориям отнесены также «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей».



