Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Дети-инвалиды и их сопровождающие с 26 июля должны обслуживать вне очереди. Требование касается магазинов, кафе, учреждений здравоохранения, образования, культуры, юридических компаний и пр.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документом вносятся изменения в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов. Там было указано, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп. Новым указом президента к этим категориям отнесены также «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей».
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
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