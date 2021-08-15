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В Бурятии сегодня тёплая погода

В Бурятии сегодня тёплая погода
Общество,  Фото:pexels.com
В Улан-Удэ до +29

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа в большинстве районов республики погоду будет определять антициклон, ожидается тёплая погода.

Ночью без осадков. Утром местами туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами ливни. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +11,+16, местами по юго-западу и северо-востоку +3,+8, днём +25,+30, местами по побережью Байкала и северо-востоку +18,+23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +27,+29.
прогноз погоды

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