В Бурятии сегодня тёплая погода

В Улан-Удэ до +29



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа в большинстве районов республики погоду будет определять антициклон, ожидается тёплая погода.



Ночью без осадков. Утром местами туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами ливни. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +11,+16, местами по юго-западу и северо-востоку +3,+8, днём +25,+30, местами по побережью Байкала и северо-востоку +18,+23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +27,+29.

