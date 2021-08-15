В Улан-Удэ до +29
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 августа в большинстве районов республики погоду будет определять антициклон, ожидается тёплая погода.
Ночью без осадков. Утром местами туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами ливни. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +11,+16, местами по юго-западу и северо-востоку +3,+8, днём +25,+30, местами по побережью Байкала и северо-востоку +18,+23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +27,+29.
В Бурятии сегодня тёплая погода
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