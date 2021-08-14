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Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО

Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
День физкультурника по-спортивному отпраздновали сотрудники республиканского управления федеральной службы исполнения наказаний

На площадке ГТО Центрального стадиона 34 сотрудника УФСИН по Бурятии проверили себя в таких дисциплинах, как: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание, поднимание туловища из положения лёжа.

После приветственных слов, инструктажа и разминки началась работа площадок по приёму нормативов комплекса. Приём нормативов осуществлялся с соблюдением всех необходимых норм безопасности, группами до 10 человек.

- Одна из приоритетных задач – хорошее физическое состояние наших сотрудников, а последние несколько лет сами выражают инициативу, чтобы выполнять нормативы комплекса ГТО и мы повсеместно эти направления поддерживаем, - подчеркнул Иван Дьячков, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом.

Далее всем участникам предстоит выполнить ещё два обязательных норматива – это бег на короткую и длинную дистанцию и от 3 до 5 испытаний на выбор в зависимости от возрастной ступени участника.

Среди испытаний на выбор – плавание, стрельба из пневматической винтовки, метание, бег по пересечённой местности, туристский поход и другие. Чтобы получить знак отличия, все испытания должны быть пройдены до конца отчётного периода, то есть до 31 декабря 2021 года.

Сегодняшние результаты, показанные участниками, зафиксированы судейской бригадой и в ближайшее время будут отражены в личных кабинетах.

УФСИН ГТО

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