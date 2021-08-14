Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе

Общество, Фото: федерация грэпплинга Забайкальского края

Варвара Машкина стала единственной представительницей от ДФО



Спортсменка из Читы Варвара Машкина на первенстве мира по спортивной борьбе грэпплинг в категории No Gi среди кадетов и юниоров в возрасте до 18 лет завоевала бронзовую медаль. Соревнования проходят в городе Уфе.



- От всей души хочу поздравить нашу забайкальскую спортсменку с её яркой и достойной победой. Желаю продолжать в том же духе и не останавливаться на достигнутом. Хочу отметить, что Варвара завоевала бронзовую медаль накануне праздника Дня физкультурника. Это ещё раз доказывает, что наши спортсмены лучшие, - сказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



В соревнованиях участвуют 1500 спортсменов из 54 стран мира. Варвара Машкина стала единственной представительницей от Дальневосточного федерального округа. Она показала лучший результат на отборочных соревнованиях.



Читинская спортсменка на первенстве мира по спортивной борьбе грэпплинг в категории No Gi (спортсмены одеты в облегающие или компрессионные шорты и рашгард) выступает в весовой категории до 56 килограммов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

