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Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами

Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами
Общество,  Фото:Росгвардия Бурятии
Для ребят тренировку провели мастера спорта международного класса из Росгвардии

Сегодня во всероссийский День физкультурника сотрудник спецподразделения Росгвардии Бурятии чемпион Европы, серебряный, бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Владимир Вильмов и военнослужащий многократный чемпион и призёр кубков Азии, Чемпионатов Сибири и Дальнего Востока, мастер спорта международного класса по русскому жиму Алексей Зеленцов провели День спорта с Росгвардией с воспитанниками детского футбольного клуба «Спарта».

Именитые росгвардейцы рассказали ребятам о своих достижениях, о пользе занятия спортом, о том, какими качествами и характеристиками необходимо обладать, чтобы стать спецназовцем.

- Занятие спортом помогает мне в жизни всегда, оно воспитывает в человеке ответственность, дух, характер, целеустремлённость, вырабатывает выносливость, что так необходима бойцам спецподразделений, - отметил сотрудник ОМОН «Кречет» Владимир Вильмов.

После росгвардейцы-спортсмены провели с детьми разминку, интервальную тренировку для развития силовых качеств, скорости и выносливости. Владимир Вильмов показал приёмы самостраховки при падениях, которые применяются в вольной борьбе, а также необходимы футболистам в ходе игры.
- Сегодня была необычная и интересная тренировка. Больше всего понравились упражнения, направленные на координацию, - поделился впечатлениями воспитанник клуба «Спарта» Илья Гайфулин.

В завершении встречи росгвардейцы поздравили юных спортсменов с Днём физкультурника, сообщили в пресс-службе ведомства.


Росгвардия

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