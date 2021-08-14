Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами





Сегодня во всероссийский День физкультурника сотрудник спецподразделения Росгвардии Бурятии чемпион Европы, серебряный, бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Владимир Вильмов и военнослужащий многократный чемпион и призёр кубков Азии, Чемпионатов Сибири и Дальнего Востока, мастер спорта международного класса по русскому жиму Алексей Зеленцов провели День спорта с Росгвардией с воспитанниками детского футбольного клуба «Спарта».Именитые росгвардейцы рассказали ребятам о своих достижениях, о пользе занятия спортом, о том, какими качествами и характеристиками необходимо обладать, чтобы стать спецназовцем.- Занятие спортом помогает мне в жизни всегда, оно воспитывает в человеке ответственность, дух, характер, целеустремлённость, вырабатывает выносливость, что так необходима бойцам спецподразделений, - отметил сотрудник ОМОН «Кречет» Владимир Вильмов.После росгвардейцы-спортсмены провели с детьми разминку, интервальную тренировку для развития силовых качеств, скорости и выносливости. Владимир Вильмов показал приёмы самостраховки при падениях, которые применяются в вольной борьбе, а также необходимы футболистам в ходе игры.- Сегодня была необычная и интересная тренировка. Больше всего понравились упражнения, направленные на координацию, - поделился впечатлениями воспитанник клуба «Спарта» Илья Гайфулин.В завершении встречи росгвардейцы поздравили юных спортсменов с Днём физкультурника, сообщили в пресс-службе ведомства.