В Улан-Удэ в точку букроссинга передали книги в необычном оформлении

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Точка буккросинга открылась в Этнографическом музее



В общедоступную точку буккросинга, расположенную в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ, передали партию книг в необычном оформлении.



В Этнографическом музее точка свободного обмена литературой открылась недавно. Таким образом волонтёры решили поддержать книголюбов-посетителей музея, сообщили в пресс-службе ОНФ по Бурятии.



Главная особенность книг – их необычное оформление. Каждая оформлена в подарочную крафтовую бумагу, на лицевой стороне нанесено краткое интригующее описания о том, что «книга не потерялась, а стала частью литературного обмена». На каждой обложке указаны также данные о том, где и когда книга была оставлена.



По мнению представителей ОНФ, получается молодёжный формат общественной игры по разгадыванию дальнейшей судьбы каждой книги, попавшей в первоначальную точку буккросинга. Это привлекает больше внимания прохожих и побуждает их самих в будущем дарить книги своим близким с аналогичным интересным способом оформления.



- Мы приурочили старт нашего читательского квеста к Всемирному дню книголюбов. Это неофициальный праздник, но его с удовольствием отмечают писатели, издатели и, конечно же, читатели. Уверены, что наш креативный формат обмена книгами в точках кроссбукинга станет популярным и востребованным. Планируем продолжить передачу книг в формате квеста на других точках кроссбукинга в Улан-Удэ. Наша акция уже заинтересовала горожан и туристов, и мы получили положительный отклик, - прокомментировала представитель Народного фронта в Бурятии Дулма Жапова.



Справка:



Букроссинг – это общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, остановка) или в специальной точке для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; предполагается, что тот, в свою очередь, повторит это действие. Иногда ведётся слежение за «путешествием» книги через специальные сервисы в Интернете.

