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12 августа

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Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира

Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы России
Соревнования по вольной борьбе среди юниоров пройдут в Уфе

Уроженец Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Фёдор Балтуев вошёл в состав сборной команды России для участия в первенстве мира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое с 16 по 22 августа пройдёт в Уфе. Накануне старший тренер сборной России по вольной борьбе среди юниоров, чемпион мира Абдусалам Гадисов объявил состав.

На первенстве мира Фёдор Балтуев будет бороться в весовой категории до 61 кг. В состав команды вошли все действующие победители первенства России, всего – десять спортсменов.

Напомним, Фёдор Балтуев стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое с 9 по 11 апреля проводилось в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Кроме того, в июне этого года Фёдор победил на международном турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти Думитру Пырвулеску и Василе Йорги в Бухаресте в Румынии.

Спортсмен занимается в иркутском клубе СК «Арена». Его тренерами являются Александр Балтуев и Руслан Борокшонов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
вольная борьба первенство мира Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область спорт

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