Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы России

Соревнования по вольной борьбе среди юниоров пройдут в Уфе



Уроженец Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Фёдор Балтуев вошёл в состав сборной команды России для участия в первенстве мира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое с 16 по 22 августа пройдёт в Уфе. Накануне старший тренер сборной России по вольной борьбе среди юниоров, чемпион мира Абдусалам Гадисов объявил состав.



На первенстве мира Фёдор Балтуев будет бороться в весовой категории до 61 кг. В состав команды вошли все действующие победители первенства России, всего – десять спортсменов.



Напомним, Фёдор Балтуев стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое с 9 по 11 апреля проводилось в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Кроме того, в июне этого года Фёдор победил на международном турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти Думитру Пырвулеску и Василе Йорги в Бухаресте в Румынии.



Спортсмен занимается в иркутском клубе СК «Арена». Его тренерами являются Александр Балтуев и Руслан Борокшонов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

