Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина

Её вручают за активную общественно-патриотическую деятельность в Иркутской области



Иркутское землячество «Байкал», объединяющее жителей региона, переехавших в Москву, объявило лауреатов премии имени С.Н. Щетинина за 2021 год. Премия ежегодно вручается организациям и жителям Иркутской области – пяти юридическим и пяти физическим лицам – за активную общественно-патриотическую деятельность.



Лауреатами премии стали:



Юридические лица



1. Благотворительный фонд «Новый Ангарск», исполнительный директор Алина Ионова;

2. Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского, директор Татьяна Мезенцева;

3. Иркутское войсковое казачье общество, атаман Иркутского войскового казачьего общества Анатолий Никитин;

4. Иркутское областное отделение общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», председатель Вера Шлёнова;

5. Общественная организация «Эхирит-Булагатская районная бурятская национально-культурная автономия «Харгана», председатель Оксана Афиногенова.



Физические лица



1. Ведякина Алёна– директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 г. (г. Иркутск);

2. Зубакова Светлана – заведующая отделом прозы журнала «Сибирь» (г. Иркутск);

3. Козлов Василий – поэт, член Союза писателей России (г. Иркутск);

4. Пронин Юрий – главный редактор общественно-политической газеты Иркутской области «Байкальские вести»;

5. Стрекаловская Ольга – заместитель директора ГБУ культуры Иркутской области «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии» (г. Иркутск).



Премию вручают с 2015 года в память о государственном и партийном деятеле Семёне Щетинине. Он был первым секретарём Иркутского обкома КПСС в 1957-1968 гг. С 1968 по 1973 гг. работал чрезвычайным и полномочным послом СССР в Монголии. Семён Щетинин был награждён орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами Ленина. Являлся депутатом Верховного Совета СССР 5-7 созывов. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



