Экипажи проекта проплывут по рекам от Иркутска до устья Амура
Экипаж проекта «Байкал – Аляска: по следам Амурской экспедиции» прибыл в Амурскую область. Капитан Анатолий Казакевич, участники Александр Ломп и Андрей Прудников пришвартовали «Искатель – 3» в Благовещенске. Он стал первым большим городом по пути после вынужденной остановки в Кокуе из-за чрезвычайной ситуации на Амуре.
Напомним, что этот проект – продолжение экспедиции «Байкал – Аляска», прошедшей в 2017–2019 годах от Иркутска, где располагался офис Российско-американской компании, до Ситки, бывшей столицы Русской Америки. Новая экспедиция стартовала 15 июня этого года также из Иркутска. Сменным экипажам за 4 этапа предстоит преодолеть по воде более 6000 километров: пройти по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру, Охотскому морю. Главная цель – возрождение истории Иркутской губернии и развитие туристического потенциала востока России.
- В 1849 году команда корабля «Байкал» открыла устье Амура. До этого считалось, что Амур уходит в песок, и из Российской империи существует единственный выход к Тихому океану – через Аян/Охотск (так называемый северный путь сибирских купцов). После продажи Аляски и открытия устья Амура маршрут был изменён на южный – по Амуру. По этому маршруту целиком также никто не проходил уже более 100 лет, и мы решили возродить память и о втором пути в океан – по Селенге и Амуру, — рассказал инициатор проекта и капитан экспедиции Анатолий Казакевич.
Проходя по южному пути купцов-первопроходцев от Иркутска до устья Амура и Шантарских островов, команда экспедиции снимает документальный фильм. Также на протяжении всего маршрута работает специальная камера, таким образом, фотоматериалы со всего трека экспедиции будут размещены в сервисах Google maps и Yandeх карты. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
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