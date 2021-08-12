 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 августа

Популярное

Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск

Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Общество,  Фото:экспедиция «Байкал – Аляска»
Экипажи проекта проплывут по рекам от Иркутска до устья Амура

Экипаж проекта «Байкал – Аляска: по следам Амурской экспедиции» прибыл в Амурскую область. Капитан Анатолий Казакевич, участники Александр Ломп и Андрей Прудников пришвартовали «Искатель – 3» в Благовещенске. Он стал первым большим городом по пути после вынужденной остановки в Кокуе из-за чрезвычайной ситуации на Амуре.

Напомним, что этот проект – продолжение экспедиции «Байкал – Аляска», прошедшей в 2017–2019 годах от Иркутска, где располагался офис Российско-американской компании, до Ситки, бывшей столицы Русской Америки. Новая экспедиция стартовала 15 июня этого года также из Иркутска. Сменным экипажам за 4 этапа предстоит преодолеть по воде более 6000 километров: пройти по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру, Охотскому морю. Главная цель – возрождение истории Иркутской губернии и развитие туристического потенциала востока России.

- В 1849 году команда корабля «Байкал» открыла устье Амура. До этого считалось, что Амур уходит в песок, и из Российской империи существует единственный выход к Тихому океану – через Аян/Охотск (так называемый северный путь сибирских купцов). После продажи Аляски и открытия устья Амура маршрут был изменён на южный – по Амуру. По этому маршруту целиком также никто не проходил уже более 100 лет, и мы решили возродить память и о втором пути в океан – по Селенге и Амуру, — рассказал инициатор проекта и капитан экспедиции Анатолий Казакевич.

Проходя по южному пути купцов-первопроходцев от Иркутска до устья Амура и Шантарских островов, команда экспедиции снимает документальный фильм. Также на протяжении всего маршрута работает специальная камера, таким образом, фотоматериалы со всего трека экспедиции будут размещены в сервисах Google maps и Yandeх карты. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Иркутск экспедиция Амур Байкал история Селенга

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
Общество, 12.08.2021
Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
Общество, 12.08.2021
Стороны обсудили строительство дацанов, кумысоварение и бурятский язык
Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина
Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина
Общество, 12.08.2021
Её вручают за активную общественно-патриотическую деятельность в Иркутской области
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
Общество, 12.08.2021
В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения, а также разведгруппы
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
Общество, 12.08.2021
Семь пар супругов чествовали в Агинском районе
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Общество, 12.08.2021
Экипажи проекта проплывут по рекам от Иркутска до устья Амура
В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер
В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер
Общество, 12.08.2021
Ситуацию планируют отслеживать при помощи беспилотников
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
Общество, 12.08.2021
Ситуация находится на контроле профильных ведомств
Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Общество, 12.08.2021
Соревнования по вольной борьбе среди юниоров пройдут в Уфе
В Бурятии создают электронную карту музеев
В Бурятии создают электронную карту музеев
Общество, 12.08.2021
Нацмузей республики собирает материалы в районных музеях для уникального проекта
В Прибайкальском нацпарке вводят новые ограничения
В Прибайкальском нацпарке вводят новые ограничения
Общество, 12.08.2021
Выдача разрешений приостановлена в трёх лесничествах
Иркутский спортсмен награждён госнаградой за Олимпиаду
Иркутский спортсмен награждён госнаградой за Олимпиаду
Общество, 12.08.2021
Артём Черноусов удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
В Улан-Удэ завершена реконструкция школы №35
В Улан-Удэ завершена реконструкция школы №35
Общество, 12.08.2021
Объект введут в эксплуатацию 1 сентября
Спортсмены Аги стали победителями соревнований в парке «Тужи»
Спортсмены Аги стали победителями соревнований в парке «Тужи»
Общество, 12.08.2021
Абсолютные чемпионы получили призы от Даши Намдакова
Иркутский стрелок стал призёром первенства России
Иркутский стрелок стал призёром первенства России
Общество, 12.08.2021
Даниил Николаев взял «бронзу» в парной стрельбе из малокалиберной винтовки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^