На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»

В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения, а также разведгруппы



Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, на четырёх полигонах уничтожили превосходящие силы условного противника, выполнив нестандартные задачи в ходе огневой подготовки с боевой стрельбой.



- Мотострелковые и танковые подразделения выполнили упражнения учебных стрельб из комплекса вооружения танков Т-72Б, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, из автоматических и ручных гранатомётов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия. В свою очередь разведгруппы скрытно проникли в тыл условного противника и дестабилизировали его систему управления войсками, - сообщает пресс-служба ВВО. - Особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолению минно-взрывных заграждений.



В ходе боевых стрельб оценивался уровень профессиональной подготовки офицеров и навыки личного состава, умение принимать правильные решения в экстренной обстановке в минимально короткое время.



К отработке тактических задач было привлечено более двух тысяч военнослужащих. Всего было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

