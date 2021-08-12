В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения, а также разведгруппы
Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, на четырёх полигонах уничтожили превосходящие силы условного противника, выполнив нестандартные задачи в ходе огневой подготовки с боевой стрельбой.
- Мотострелковые и танковые подразделения выполнили упражнения учебных стрельб из комплекса вооружения танков Т-72Б, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, из автоматических и ручных гранатомётов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия. В свою очередь разведгруппы скрытно проникли в тыл условного противника и дестабилизировали его систему управления войсками, - сообщает пресс-служба ВВО. - Особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолению минно-взрывных заграждений.
В ходе боевых стрельб оценивался уровень профессиональной подготовки офицеров и навыки личного состава, умение принимать правильные решения в экстренной обстановке в минимально короткое время.
К отработке тактических задач было привлечено более двух тысяч военнослужащих. Всего было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
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