Матрёна Калашникова – прабабушка 13 правнуков
10 августа свой 95-летний юбилей отметила жительница Железнодорожного района Читы Матрёна Александровна Калашникова. Именинницу поздравили представители администрации района. Они пожелали ей крепкого здоровья, счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей.
Как сообщает пресс-служба администрации Читы, Матрёна Александровна – замечательный человек и гордость семьи. Она добрая, любящая мама, а также бабушка семи внуков и прабабушка 13 правнуков.
Жительница Читы отпраздновала 95-летний юбилей
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