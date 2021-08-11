Жительница Читы отпраздновала 95-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Матрёна Калашникова – прабабушка 13 правнуков



10 августа свой 95-летний юбилей отметила жительница Железнодорожного района Читы Матрёна Александровна Калашникова. Именинницу поздравили представители администрации района. Они пожелали ей крепкого здоровья, счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей.



Как сообщает пресс-служба администрации Читы, Матрёна Александровна – замечательный человек и гордость семьи. Она добрая, любящая мама, а также бабушка семи внуков и прабабушка 13 правнуков.

