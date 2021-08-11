Движение будет ограничено вечером, ночью и рано утром в августе и в начале сентября
На железнодорожных переездах Кабанского района Бурятии (5549 км, 5559 км, 5563 км, 5575 км ВСЖД) будут проводиться ремонтные работы с 11 по 14 августа, с 18 по 21 августа, с 25 по 28 августа и с 1 по 4 сентября.
В эти даты движение автотранспортных средств через переезды будет ограничено с 18:30 до 8:30 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Кабанском районе Бурятии частично закроют ж/д переезды
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