В Кабанском районе Бурятии частично закроют ж/д переезды

Движение будет ограничено вечером, ночью и рано утром в августе и в начале сентября



На железнодорожных переездах Кабанского района Бурятии (5549 км, 5559 км, 5563 км, 5575 км ВСЖД) будут проводиться ремонтные работы с 11 по 14 августа, с 18 по 21 августа, с 25 по 28 августа и с 1 по 4 сентября.



В эти даты движение автотранспортных средств через переезды будет ограничено с 18:30 до 8:30 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

