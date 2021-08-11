На родине Исая Калашникова отметили его 90-летие

Торжества в Мухоршибирском районе посетила жена писателя



9 августа исполнилось 90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Исая Калашникова. Сотрудники центральной городской библиотеки Улан-Удэ вместе с женой писателя Екатериной Калашниковой в рамках литературного фестиваля «Когда сходятся звезды», посвящённого бурятским писателям-юбилярам 2021 года, посетили его родину – село Шаралдай в Мухоршибирском районе.



На родине писателя прошли юбилейные мероприятия. В этом году музейный комплекс имени народного писателя отмечает 35-летие со дня открытия. В музее состоялся митинг, где выступила вдова Исая Калашникова Екатерина Викторовна.



- Праздник продолжился в доме культуры. Состоялась презентация районного книгоиздательского проекта «Слово о родной земле». Подвели итоги районной литературной премии, конкурса эссе «Моё открытие И.К. Калашникова» и конкурса рисунков «Откроем книг страницу», - сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.

