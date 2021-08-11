В Улан-Удэ православный собор отметил престольный праздник

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

По случаю торжества был совершён крестный ход



10 августа Свято-Одигитриевский собор города Улан-Удэ отметил свой престольный праздник. В этот день совершается празднование чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская, принесённой на Русь из Константинополя в 1046 году.



В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в Свято-Одигитриевском соборе праздничное всенощное бдение с литией. Архипастырю сослужило соборное духовенство. Все верующие имели возможность помолиться перед чтимой иконой и были помазаны митрополитом освящённым елеем.



В день престольного праздника митрополит Иосиф совершил Божественную литургию в Одигитриевском соборе. Владыке митрополиту сослужило духовенство, прибывшее из разных приходов Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Праздничные песнопения исполняли два хора: архиерейский и детский хор. По окончании литургии по случаю престольного торжества духовенством был совершён крестный ход вокруг собора. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

