По случаю торжества был совершён крестный ход
10 августа Свято-Одигитриевский собор города Улан-Удэ отметил свой престольный праздник. В этот день совершается празднование чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская, принесённой на Русь из Константинополя в 1046 году.
В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в Свято-Одигитриевском соборе праздничное всенощное бдение с литией. Архипастырю сослужило соборное духовенство. Все верующие имели возможность помолиться перед чтимой иконой и были помазаны митрополитом освящённым елеем.
В день престольного праздника митрополит Иосиф совершил Божественную литургию в Одигитриевском соборе. Владыке митрополиту сослужило духовенство, прибывшее из разных приходов Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Праздничные песнопения исполняли два хора: архиерейский и детский хор. По окончании литургии по случаю престольного торжества духовенством был совершён крестный ход вокруг собора. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Улан-Удэ православный собор отметил престольный праздник
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