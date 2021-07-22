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Отныне правила внесения личных данных в паспорт гражданина России значительно упростились. Теперь россияне сами смогут решать, вносить ли им в свой главный документ отметки о заключении или расторжении брака, детях до 14 лет.
Также на усмотрение гражданина остаётся внесение штампа о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.
Обязательными же останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учёта, а также о воинской обязанности.
Уже с декабря этого года в Москве все желающие достигшие 14 лет, смогут оформить электронный паспорт в виде пластиковой карты. В регионах такая возможность будет предоставлена в 2023 году.
В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях
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