В Улан-Удэ почтили память милиционера, зарезанного ворами





В батальоне вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Бурятии почтили минутой молчания память погибшего при исполнении служебного долга Владимира Гомбоева. Он погиб в возрасте 24 лет.Сотрудник группы задержания управления вневедомственной охраны, сержант милиции Владимир Гомбоев погиб при задержании преступников 18 июля 2004 года.Ночью после окончания дежурства младший сержант милиции Владимир Гомбоев и старший сержант милиции Сергей Монтоев возвращались домой. По пути сотрудники заметили группу молодых людей, которые несли телевизор, компьютер, ковры. Понимая, что совершена кража, милиционеры решали задержать злоумышленников. Несмотря на неравное соотношение сил, Сергей Монтоев и Владимир Гомбоев вступили в противоборство с вооружёнными ножами преступниками.Сержант получил множественные ножевые ранения и, невзирая на обильную кровопотерю, все же попытался задержать преступников. От полученных травм по пути в больницу Владимир Гомбоев скончался.Указом президента России Владимир Гомбоев был посмертно награжден орденом Мужества.