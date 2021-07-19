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В Бурятии двум девушкам-сиротам не предоставили квартиры

В Бурятии двум девушкам-сиротам не предоставили квартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Девушкам приходится снимать жильё

Две жительницы Заиграевского района Бурятии, относящиеся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратились в прокуратуру. Девушки включены в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.

Они остро нуждаются в обеспечении жильём, а сейчас вынуждены проживать в съёмных квартирах. Однако в нарушение закона жильё им не выделили.

В суд был подан иск об обязании министерства социальной защиты населения Бурятии обеспечить нуждающихся благоустроенным жильём специализированного жилищного фонда по договору найма.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.

Однако решение суда пытались обжаловать. Апелляционными определениями Верховного суда республики решения суда первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы ответчика – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
сироты жилье

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