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В Улан-Удэ абитуриенты прошли испытания в старейший театральный вуз страны

В Улан-Удэ абитуриенты прошли испытания в старейший театральный вуз страны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На вступительных испытаниях будущим актёрам предлагали неожиданные задачи

Абитуриенты из Улан-Удэ получили шанс поступить в Российский государственный институт сценических искусств. Вступительные экзамены проходят в «Ульгэре», сообщили в минкультуры Бурятии.

17 июля был первый день испытаний для абитуриентов актёров и режиссеров театра кукол.

Поступающие подготовили басню, прозу, стихотворение, танец и песню. Звучало разное: Борис Гребенщиков, Даниил Хармс, Муса Джалиль, Владимир Высоцкий, Владимир Маяковский, Вита Савицкая…

Поступающие рассказывали о себе, чем занимаются, откуда они. Все они абсолютно разные, кто-то занимался футболом, кто-то вокалом, кто-то отдавал всё свободное время друзьям.

Преподаватели искали студентов внутренне пластичных, готовых на изменение, поиск, обладающих состраданием и созерцательностью, наблюдательностью и чуткостью по отношению к себе и окружающему миру.

Для этого абитуриентам предлагали неожиданные обстоятельства:

- Представь, что ты диктор на телевидении и прочти текст, как сводку новостей, хладнокровно.

- Теперь прочти текст, будто ты в фитнес-зале. Отжимайся и рассказывай.

- Спой песню так, будто хочешь отомстить. Представь, что ты не поступила, и сейчас единственная возможность сказать нам, приёмной комиссии, что ты о нас думаешь.

- Сложи руки за спину, представь, что твои ноги не могут оторваться от земли, за тобой пропасть, а перед тобой солдаты, которые вот-вот тебя расстреляют. Друг уже упал в эту пропасть, твои последние слова - «Песнь о друге». Когда будешь готов, начинай петь.

- Прочитай отрывок с музыкой и танцем, но так, чтобы текст было слышно.

- Представь, что ты Жанна Д’ Арк, и тебе нужно стихотворением побудить солдат идти на бой.

- Попробуй вложить в стихотворение «Послушайте!» ещё один смысл. Ты призываешь людей идти в театр.

Будущим актёрам нужно было собраться в считанные минуты и поменять себя, достать изнутри то, чему он ещё не знает названия, что обобщённо называется актёрским зерном. Преподаватели из приёмной комиссии искали в поступающих артистическое начало, чтобы после обучения, спустя четыре года, под руководством мастера талантливый ученик стал профессионалом.

Скоро будут известны списки поступивших в РГИСИ.

Справка:

Российский государственный институт сценических искусств — российское высшее учебное заведение, обучающее театральным специальностям. Находится в Санкт-Петербурге. Входит в Союз европейских театральных школ и академий. Это старейший театральный вуз страны и крупнейший в Европе научно-образовательный центр сценических искусств, готовящий специалистов театральных профессий



театр абитуриенты

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