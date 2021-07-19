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В Бурятии «чёрные лесорубы» получили условный срок

В Бурятии «чёрные лесорубы» получили условный срок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб составил 66 тысяч рублей

Двое местных жителей Закаменского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.

В судебном заседании установлено, что они в марте незаконно вырубили лес в Санагинском участковом лесничестве Закаменского лесничества. Ущерб составил 66 тысяч рублей.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года каждому.

Осуждённые возместили ущерб, причинённый преступлением, в полном объёме. Незаконно добытая древесина обращена в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура черные лесорубы

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