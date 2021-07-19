Днём в столице республики до +22 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июля по республике: на большей части территории дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12, +17, местами по юго-западу до +7, днём +17, +22, местами по северу и юго-западу +24, +29.
В Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью +13, +15, днём +20, +22.
В Улан-Удэ временами дождь
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