В Муйском районе Бурятии потушили лесной пожар





На тушении работали 10 человека из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 4 единицы лесопожарной техники. В итоге удалось оперативно потушить возгорание на площади меньше 1 га.



На утро 18 июля новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства



В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.





За минувшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Муйском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём.