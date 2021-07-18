В Бурятии поблагодарили врачей из Калмыкии



- Зубенко Оксана Николаевна;

- Горяева Елена Андреевна.



- Приезд коллег из Республики Калмыкии стал большой поддержкой коллектива ковидного стационара ДРКБ в период роста заболеваемости и нехватки медицинского персонала. В течение месяца медики братских республик совместно занимались лечением больных с COVID-19, - отметили в больнице.





В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) поблагодарили коллег из Калмыкии, работавших в ковидном стационаре.- Коллектив ДРКБ выражает огромную благодарность медработникам из Калмыкии, прибывшим в Бурятию месяц назад для оказания практической помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - говорится в аккаунте учреждения в Instagram.Накануне главный врач больницы Анатолий Дмитриев вручил благодарственные письма врачам анестезиологам-реаниматологам:- Бокушеву Игорю Николаевичу;- Мантышеву Александру Аркадьевичу.Также благодарственные письма получили медицинские сёстры-анестезисты: