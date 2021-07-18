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В Бурятии поблагодарили врачей из Калмыкии

В Бурятии поблагодарили врачей из Калмыкии
Общество,  Фото:Детская республиканская клиническая больница
Медики на протяжении месяца работали в ковидном стационаре детской больницы

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) поблагодарили коллег из Калмыкии, работавших в ковидном стационаре.

- Коллектив ДРКБ выражает огромную благодарность медработникам из Калмыкии, прибывшим в Бурятию месяц назад для оказания практической помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - говорится в аккаунте учреждения в Instagram.

Накануне главный врач больницы Анатолий Дмитриев вручил благодарственные письма врачам анестезиологам-реаниматологам:

- Бокушеву Игорю Николаевичу;
- Мантышеву Александру Аркадьевичу.

Также благодарственные письма получили медицинские сёстры-анестезисты:

- Зубенко Оксана Николаевна;
- Горяева Елена Андреевна.

- Приезд коллег из Республики Калмыкии стал большой поддержкой коллектива ковидного стационара ДРКБ в период роста заболеваемости и нехватки медицинского персонала. В течение месяца медики братских республик совместно занимались лечением больных с COVID-19, - отметили в больнице.

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