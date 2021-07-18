В Бурятии сегодня прогнозируют дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами по республике грозы



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике местами небольшие, умеренные дожди, грозы, по юго-западу и югу возможны ливни.



Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура днём +23,+28, местами +16,+21.



В Улан-Удэ днём возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный, с порывами до 12 м/с. Температура днём +23,+25.



