Местами по республике грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике местами небольшие, умеренные дожди, грозы, по юго-западу и югу возможны ливни.
Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура днём +23,+28, местами +16,+21.
В Улан-Удэ днём возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный, с порывами до 12 м/с. Температура днём +23,+25.
В Бурятии сегодня прогнозируют дожди
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