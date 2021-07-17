В Бурятии завершилась операция «Мигрант»

Возбуждено семь уголовных дел



МВД по Бурятии сообщило об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» Операция проходила в два этапа – в мае и июне. Длилась она в целом 20 дней.



Мероприятия проводились силами территориальных органов и подразделений МВД во взаимодействии с региональными УФСБ, Пограничным управлением, Росгвардией и Улан-Удэнским линейным отделом.



В период операции в подразделения дознания направлено 27 материалов по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» и «Незаконное пересечение Государственной границы». В настоящее время по семи материалам возбуждено семь уголовных дел.



По итогам двух этапов операции составлено 314 административных протоколов.



Сотрудники управления по вопросам миграции исполнили три решения о депортации иностранцев.



