Возбуждено семь уголовных дел
МВД по Бурятии сообщило об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» Операция проходила в два этапа – в мае и июне. Длилась она в целом 20 дней.
Мероприятия проводились силами территориальных органов и подразделений МВД во взаимодействии с региональными УФСБ, Пограничным управлением, Росгвардией и Улан-Удэнским линейным отделом.
В период операции в подразделения дознания направлено 27 материалов по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» и «Незаконное пересечение Государственной границы». В настоящее время по семи материалам возбуждено семь уголовных дел.
По итогам двух этапов операции составлено 314 административных протоколов.
Сотрудники управления по вопросам миграции исполнили три решения о депортации иностранцев.
В Бурятии завершилась операция «Мигрант»
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